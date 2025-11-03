Hakan Fidan: İsrail, ateşkesi düzenli biçimde ihlal ediyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Gazze konulu toplantı düzenlendi.

Toplantıya Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar'ın temsilcileri katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki ateşkes anlaşmasına değinen Fidan, "İsrail, ateşkesi düzenli biçimde ihlal ediyor ve insani yardımın ihtiyaç duyulan düzeyde ulaştırılmasına engel oluyor" dedi.

"Artık son derece kritik bir aşamaya ulaşmış durumdayız" diyen Fidan, şunları söyledi: "Bugünkü toplantıya katılan ülkelerin ortak bir görüşü var; Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz. Ateşkesin sürmesini ve iki devletli kalıcı barışın tesisi yönünde adımlar atılmasını sonuna kadar destekliyoruz. Bu konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum."

"Uluslararası toplumun da İsrail üzerindeki baskıyı devam ettirmesi gerekmektedir" ifadesini kullanan Fidan, şunları kaydetti: "İsrail, ateşkes ilanından bu yana 250'ye yakın Gazzeliyi öldürmüştür. Filistinlileri provoke etmeye çalışan bu saldırılara bir an önce son verilmelidir. İsrail, insani yardımların ulaştırılması konusunda da üzerine düşen görevi yerine getirmemektedir. Mutabakata göre, günlük 600 insani yardım kamyonunun ve 50 akaryakıt tankerinin girişine izin verilmesi gerekilmekte. Ama biz bu miktarın içeriye girmesini açıkçası görmüyoruz."