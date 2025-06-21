Hakan Fidan: İsrail, bölgeyi topyekun bir felaketin eşiğine sürüklüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,, "(Türkiye İİT dönem başkanlığında) İslam coğrafyasının sesini yükseltecek küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Fidan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu'nun açılışında katılımcılara hitap etti.

"Gazze'de soykırımı sürdüren ve işgal altındaki tüm toprakları kana bulayan İsrail,, şimdi de komşumuz İran''a saldırarak bölgeyi topyekun bir felaketin eşiğine sürüklemektedir" diyen Fidan, istişarelerde öncelikle "sınır tanımayan saldırganlığa" dur demek için sergilenecek "güçlü duruşun" ele alınacağını söyledi.

"BU SORUN APAÇIK İSRAİL SORUNUDUR"

Bakan Fidan, İsrail'in devam eden saldırganlığı ve işgal politikalarının bölgede ele alınması gereken bir İsrail sorunu bulunduğunu "tüm çıplaklığıyla" ortaya koyduğunu vurgulayarak "(İsrail’in devam eden saldırganlığı) Bu sorun ne Filistin ne Lübnan ne Suriye ne Yemen ne de İran sorunudur. Bu sorun, apaçık İsrail sorunudur" dedi.

İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin devam ettiği bir dönemde, İsrail tarafından İran'a yapılan saldırıyı hatırlatan Bakan Fidan, bu saldırıların "şiddetle kınandığını" bildirdi.

Fidan, bu durumun bölge için "felaketle" sonuçlanabileceğini ve diğer bölgelere de pek çok yansıması olacağına dikkati çekerek "Bu hukuk dışı saldırılara derhal son verilmesi gerekmektedir" diye konuştu.