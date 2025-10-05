Hakan Fidan 'KAAN' tartışmasını 'kınadı'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Hakan Fidan, ABD'de 'KAAN' savaş uçağında kullanılacak motorlara ilişkin lisansların durdurulduğu ve üretime devam edilmesi için ABD Kongresi'nin onay vermesi gerektiği açıklaması üzerine başlayan tartışmayı 'reddetti' ve 'kınadı'.

'Dezenformasyon ve kara propaganda' üzerinden üretilen suni bir tartışma olduğuna söyleyen Fidan, "Özellikle savunma sanayisinde bizim yerlileşmemizi ve millileşmemizi mümkün kılan emeği görmeyen ve buna saygısızlık eden de bir tartışma alanı ortaya çıktı. Bunu açıkçası şiddetle reddediyorum ve kınıyorum" diye konuştu.

Fidan, "Ben bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanıyım. Türkiye'ye yapılan açık ve örtülü kısıtlamalar ve yaptırımlar var, diplomatik olarak giderilmesi gereken. 2 yıldır çalışıyoruz. Kanada'dan kaldırdıklarımız var, Hollanda'yı kaldırdık, Norveç'i kaldırdık, Belçika'yı kaldırdık, Almanya'daki konular büyük ölçüde kalktı. Amerika'dakilerin bir kısmı kalktı, bir kısmı duruyor. Benim görevim, bu yaptırımları kaldırmak. Ben bunu kaldırılmakla yükümlüyüm" açıklamalarında bulundu.

"BUNLAR YÜKSEK DEVLET KONULARIDIR"

Fidan sözlerinin devamında ise, "Ha ben bunu kaldırmaya uğraşırken karşı taraf herhangi bir sebepten dolayı bana mantıklı bir izah getiremezse ve konuyu ilerletemezsek benim milli güvenliğim bunu başka yerden almayı gerektirir. Ve bu muhatabın bunu bilmesi lazım. Bak ben senden bunu almak istiyorum fakat sen bunu vermezsen benim başka alternatiflerim de olacak. Bunlar yüksek devlet konularıdır. Şimdi bu tartışmayı buradan alıp başka bir alana taşımak gerçekten garip" ifadelerini kullandı.

HAKAN FİDAN NE DEMİŞTİ?

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu kapsamında New York'ta olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkevi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Fidan, "Şu anda diyelim F-35 vs. Almayı beklediğimiz KAAN’ın motorları var şu anda bekliyor Amerikan Kongresi'nde. Onların lisansı durmuş durumda. Onların lisansını da hayata geçip motorların gelmesi lazım ki KAAN’ların üretimi başlayabilsin. Aslında sistemik olarak bizim Amerika ile ilişkimizde sınırlamaların olması, bizi ister istemez daha farklı arayışlar içine itecek uluslararası sistemde" demişti.

Fidan'ın sözleri tartışma yaratmıştı. CHP'nin Gölge Dışişleri Bakanı Namık Tan da sosyal medya hesabından paylaştığı iddialarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın F-16'ların alımına karşı olduğunu ve onun yerine KAAN için motor alımına öncelik verilmesini istediğini söylemişti. Fidan'ın sözlerini hatırlatan Tan, şu ifadelere yer vermişti:

"Oysa, benim edindiğim bilgilere göre; F-16’lar konusunda Türkiye bugüne kadar 1.5 milyar dolar ödediği halde Selçuk Bayraktar’ın bu alımı desteklemediği kaydediliyor. Buna göre Bayraktar, KAAN uçağının yapımına ve geliştirilmesine öncelik verilmesi düşüncesindeymiş. Ancak, ABD’de hem Trump hem Kongre, önemli bir gelir kaynağı olması nedeniyle Türkiye’ye F-16 satışı yapılmasında ısrar ediyormuş. Dolayısıyla, Bayraktar’ın F-16 tedarikini istememesinin ABD tarafından memnuniyetsizlikle karşılandığı rivayet olunuyor."