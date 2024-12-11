Hakan Fidan: "Kürdofobik" değiliz, bize silah çekene düşmanlık yapıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2025 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Konuşması sırasında DEM Partili vekillerle atışan Fidan, "Sizin için Suriye Kürtlerden, Kürtler de PKK'dan ibaret. Suriye'nin tamamına bir bakın. Suriye'de Araplar var, Dürziler var, Kürtler var, Aleviler var, Sünniler var. Birçok unsur var. Sadece bir yer yok" dedi.

"KAPSAYICI BİR HÜKÜMET TESİS ETMELERİ ÖNEMLİ"

Suriye'de yeni yönetimin düzenli bir şekilde kurulmasının önemli olduğunu söyleyen Fidan, şunları kaydetti:

"Suriyeli muhaliflerin birlik içinde olması ve kapsayıcı bir hükümet tesis etmeleri önemlidir. Artık ülkeyi birleştirme ve yeniden inşa etme zamanıdır. Savaş yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler artık kendi topraklarına dönebilecektir. Türkiye, Suriye'nin ulusal birliğine, istikrarına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve refahına büyük önem vermektedir. Bu amaca yönelik olarak bölge ülkeleriyle ve uluslararası aktörlerle çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

"SURİYE'DE BİRÇOK UNSUR VAR"

İsrail'in uluslararası hukuku yine yok sayarak Suriye'deki gelişmelerden çıkar sağlama çabalarına hız verdiğini söyleyen Fidan, "Suriye topraklarına giren İsrail, işgalci zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. Suriye halkının barışa ve huzura yaklaştığı süreci tehlikeye sokmaktadır. Gazze'yi yerle bir eden İsrail, şimdi de Suriyeli kardeşlerimizin geleceğini tehdit etmektedir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan, konuşması sırasında DEM Partili milletvekillerinin kendisine tepki göstermesi üzerine, "Sizin için Suriye Kürtlerden, Kürtler de PKK'dan ibaret. Suriye'nin tamamına bir bakın. Suriye'de Araplar var, Dürziler var, Kürtler var, Aleviler var, Sünniler var. Birçok unsur var. Sadece bir yer yok" dedi.

"İZLEDİĞİMİZ DIŞ POLİTİKANIN KÜRDOFOBİK OLDUĞU İFADE EDİLDİ, REDDEDİYORUM"

DEM grubundan Fidan'a, "İzlediğiniz 'Kürdofobik' dış politikadan ne zaman vazgeçeceksiniz?" sorusu gelmesi üzerine Fidan şunları söyledi:

"Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Şunu yapmaya çalışıyoruz herkesi ortak bir hedef etrafında bir araya getirmek. Terörün olmadığı, komşularına tehdit olmayan, dışlayıcı bir idari yapının oluşmadığı, azınlıklara eşit davranan, herkesin kendi canından, malından emin olduğu, toprağından edilmediği bir politika. Bu görüşlerimizi biz formüle ettik konuştuğumuz herkes bunları hayata geçirmekte hemfikir. Şam'da oluşan yönetim bu prensipler dahilinde hareket ettiği sürece uluslararası toplum Türkiye'nin ortaya koyduğu vizyonu desteklemeye devam edecek.

İzlediğimiz dış politikanın kürdofobik olduğu ifade edildi. Bunu tamamen reddediyorum. Biz bir tane terör örgütüne karşıyız, PKK ise bulunduğu bütün yerlerdeki partilere karşı. Girip de yok etmediği bir Kürt partisi var mı? Kimin kürdofobik olduğu tarihsel olarak da ortada. Bu gerçeklik ortadayken bizim Erbil'le olan ilişkilerimiz ortadayken, Suriye'nin meşru kürt siyasileri ile olan ilişkilerimiz ortadayken bize silah çekene düşmanlık yapmamızı kürdofobik olarak nitelendirmeniz hiçbir gerçeklikle bağdaşmıyor. Size şunu tavsiye ederim; biraz rasyonelliğe, sınıf atlamaya, biraz update'e ihtiyacımız var. Kendi siyasi çizginize de hizmet etmek için biraz update edin kendinizi."