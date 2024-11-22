Hakan Fidan: Kürtlerin hamisi biziz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Nasıl ki Boşnaklar ve Arnavutların tek gerçek destekleyicisi biziz, doğumuzdaki, güneyimizdeki Kürtlerin de hamisi biziz" dedi.

Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

"MİT'TEN 6 GENEL MÜDÜR GETİRDİM"

Bazı milletvekillerinin, "Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) çok sayıda personelin Dışişleri Bakanlığında görevlendirildiğine" ilişkin iddialarına yanıt veren Fidan, şu anda Dışişleri Bakanlığında 39 genel müdürlük olduğunu söyledi. Fidan, "Ben Milli İstihbarat Teşkilatından 6 genel müdür arkadaş getirmişim" diye konuştu.

Fidan, söz konusu 6 personelin daha önce nerede çalıştıklarına ve Bakanlıkta hangi pozisyonda görevlendirdiklerine değinerek söz konusu personelin, eğitimli ve uzmanlık sahibi olduğunu savundu.

Fidan, "Kurumsal verim önemli. Bunun için de alanında ihtisas sahibi arkadaşlarla çalışmak her zaman için tercihim. Çünkü taşıdığım emaneti en iyi şekilde taşımaya gayret ediyorum" değerlendirmelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri / AA

SCHENGEN VİZESİ

Fidan, Schengen vizesine ilişkin soruyu yanıtlarken geçmiş senelerde Türkiye'den ve dünyadan Şengen vizesine yönelik başvuru ve ret oranların hakkında bilgiler paylaştı.

Bakan Fidan, "2014'te Türkiye başvurularına yapılan ortalama ret yüzde 4,4. Bütün Şengen başvurularına yapılan ret yüzde 5,1. 2015'te yüzde 3,9 Türkiye'ye, dünyaya yüzde 6,2. 2016'da Türkiye'ye yüzde 4,4, dünyaya yüzde 6,9. 2019'da bütün dünyaya yüzde 9,7, bize yüzde 9,9. 2020'de bize yüzde 12,7, dünyaya yüzde 13,6. 2021'de Türkiye'ye yüzde 16,9, dünyaya yüzde 13,4; pandeminin olduğu dönem. 2022'de bize yüzde 15,7, bütün dünyaya yüzde 17,9. Geçen yıl yüzde 16,1 bize ret oranı, bütün dünyaya yüzde 16. Bu senenin rakamı yok, çıkacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den geçmiş yıllarda Schengen vize başvurusunda bulunan kişi sayısını da paylaşan Fidan, "2019'da 906 bin vatandaşımız başvuruda bulunuyor. 2021'de pandemi var, 271 bine düşüyor. 2022'de 770 bin. 2023'te 1 milyon 55 bin kişi. 2024'te bunun daha fazla olacağını düşünüyoruz. Vize başvurumuz yüzde 36 artmasına karşın, ret oranı binde 4 oranında artmıştır. Başvuru 278 bin 476 kişi, ret 48 bin 638 kişi artmış" diye konuştu.

"VİZE RETLERİ PERSONEL YETERSİZLİĞİ VE İÇ SİYASETLE İLGİLİ"

Hakan Fidan, vizenin değerlendirilmesi süresinin uzamasının iki nedeni bulunduğunu belirterek bunları, personel yetersizliği ile "Batı ülkelerinde özellikle göçmenlere yönelik gelişen politik tavır ve seçimlerde iç siyasetin inanılmaz derecede etkili oluşu" şeklinde sıraladı.

Yurt dışına gitmek ve öğrenim görmek isteyen vatandaşların sayısının arttığını da vurgulayan Fidan, bu sorunun kökten çözülmesi için "vize serbestisi anlaşmasının" hayata geçmesinin önemli olduğunu söyledi.

"BRICS'İN KURUMSAL BİR BAŞVURU VE KABUL MEKANİZMASI YOK"

Fidan, Türkiye'nin BRICS'e katılıp katılmayacağı konusundaki tartışmalara değinerek, "BRICS, kurumsal bir başvuru ve kabul mekanizması olan bir yer değil. Öyle bir kurumsallaşması yok. Üyeler bir araya geliyorlar, birilerini davet ediyorlar. Ama sizin de bir şekilde ilginizi ifade etmeniz gerekiyor. Biz ilgimizi ifade ettiğimizi söyledik" açıklamalarında bulundu.

AB'nin kurumsallaşması, derinleşmesi, birliği ve işleyişinin, BRICS'te bulunmadığını anlatan Fidan, "Bunun burada olması mümkün olacak mı? Zor. Ama burada bir dünya oluşuyor, bir tartışma var. Alternatif ekonomik düzenler aranıyor" görüşünü paylaştı.

"TÜRKİYE BİR BAŞKA ÜLKENİN UYDUSU OLAMAZ"

Dışişleri Bakanı Fidan, ülkelerin, kendilerinin kurmadığı bir sistemin üyesi olduğunda yaptırımla karşılaşabildiğine işaret ederek, "Sizin kendi kurucusu olmadığınız ve egemeni olmadığınız herhangi bir kulüpte mevcut şartlar sizin aleyhinize döndüğü zaman her zaman için şantaja tabi tutulabilirsiniz. Türkiye bunu yaşıyor, başka ülkeler bunu yaşıyor" ifadesini kullandı.

"Türkiye bir başka ülkenin uydusu olabilecek bir ülke değil" değerlendirmesinde bulunan Fidan, Türkiye'nin bağımsızlığının ve özgürlüğünün her şeyin üstünde olduğunu söyledi.

BRICS'e ortaklıkla ilgili bir teklif geldiğini hatırlatan ve bunu değerlendirdiklerini söyleyen Fidan, "Şu anda hiçbir ülkeye üyelik daveti gitmiş değil" sözlerini sarf etti.

Bakan Fidan, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dile getirdiği iddialara ilişkin de, "(Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı havalimanında karşıladığı iddiası) Düşünüyorum, gerçekten böyle bir sahne yaşandı mı? Ben havalimanında, orada mıydım? O kadar böyle güzel teatral anlattık ki onu; oradan heyecanı yükseltti, yükseltti, yükseltti, sonra tak, gol atmaya çalışıyor. Böyle bir gerçeklik yok. 22 Haziran 2022'de Muhammed bin Selman geliyor. Devlet Başkanı olmadığı için, o ünvanı olmadığı için onu karşılayan o dönemki Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay. Ben o dönem Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanıyım. Ben resimde yokum" dedi.

"DOĞUMUZDAKİ, GÜNEYİMİZDEKİ KÜRTLER'İN HAMİSİ BİZİZ"

Fidan, Türkiye'nin sınır ötesindeki Kürtlerin tek hamisi olduğunu söyleyerek, "Bunun hiç lamı cimi yok. Nasıl ki Balkanlar'daki Boşnaklar ve Arnavutların tek hamisi, gerçek destekleyicisi biziz, doğumuzdaki, güneyimizdeki Kürtler'in de hamisi biziz. Tarih böyledir. Tarihi değiştirmeyiz. Yani organik tarih de bugünkü tarih de budur" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Erbil'le ilişkilerinin "fevkalade iyi" olduğunu belirten Fidan, "Bağdat'la Erbil arasındaki sorunları da çözmeye çalışıyoruz. Suriye'deki Kürtlerin PKK'lılaştırılma çalışması, son derece karşı olduğumuz bir konu. Oradaki insanların iyi niyeti varsa Türkiye'ye karşı ödevlerini biliyorlar. Türkiye'den, Irak'tan, İran'dan giden bütün PKK'lı kadroların gönderilip, orada Suriyelilerin kalması gerekiyor. Bizim sınır ötesindeki Kürtlerle ilgili hassasiyetimiz her zaman var" diye konuştu.

F-16 SİPARİŞLERİ VERİLDİ

Dışişleri Bakanı Fidan, F-16 savaş uçaklarıyla ilgili en büyük sıkıntının siyasal irade olduğunu, Milli Savunma Bakanlığı'nın bu konuda teknik görüşmeleri tamamladığını, ön ödemelerin yapıldığını ve siparişlerin verildiğini bildirdi.

Eurofighter savaş uçağı konusunda da "Avrupalılarla siyasal irade" kısmının halledildiğini, Milli Savunma Bakanlığı ile teknik alanların konuşulduğunu aktaran Fidan, bu konuda henüz sipariş aşamasına gelinmediğini kaydetti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu'nun 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.