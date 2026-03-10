Hakan Fidan'la görüştü: Gaziantep'e düşen mühimmatla ilgili İran kanadından açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gaziantep'e dün düşen mühimmat parçasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye’nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini belirtti.

Bakan Fidan, tüm tarafların bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılacağını aktardı.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı geçen hafta ve dün İran'dan ateşlenen iki füzenin Türk hava sahasına girmesinin ardından NATO savunma sistemleri tarafından durdurulduğunu ve parçalarının sırasıyla Hatay ve Gaziantep'e düştüğünü açıklamıştı.

İran geçen hafta füzeye ilişkin hedefin Türkiye olmadığını açıklamıştı.

Dün düşen mühimmat parçasının ardından da İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırılmış ve izahat istenmişti.