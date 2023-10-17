Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüştü.
Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmî temaslarını sürdürdüğü Lübnan’da Başbakan Necip Mikati ile bir araya geldi.
Beyrut'ta yapılan görüşmenin içeriğine dair resmî açıklama yapılmadı.
Bakanımız @HakanFidan, #Lübnan Başbakanı Najib Mikati’yle #Beyrut’ta görüştü.🇹🇷🇱🇧 pic.twitter.com/Aq2ziBYGRa— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 17, 2023
İki ismin İsrail-Filistin arasındaki çatışmaları değerlendirmeleri bekleniyordu.
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