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Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüştü.

Dünya
  • 17.10.2023 15:49
  • Giriş: 17.10.2023 15:49
  • Güncelleme: 17.10.2023 15:52
Kaynak: DHA
Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmî temaslarını sürdürdüğü Lübnan’da Başbakan Necip Mikati ile bir araya geldi.

Beyrut'ta yapılan görüşmenin içeriğine dair resmî açıklama yapılmadı.

İki ismin İsrail-Filistin arasındaki çatışmaları değerlendirmeleri bekleniyordu. 

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