Hakan Fidan Lübnan'da: Bu savaşta daha büyük bir savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Lübnan'da Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib'i ile ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, Gazze'de devam eden abluka hakkında açıklamalarda bulundu.

Fidan'ın basın toplantısında dile getirdiklerinin satırbaşları şu şekilde:

"Gazze'de devam eden savaş durdurulmalı. Çözüm konusunda netleşmiş fikirlerimiz var.

Konuşmamda da ifade ettiğim gibi biz çözüm konusunda oldukça ciddiyiz, netleşmiş fikirlerimiz var. Bunların başında şu ana kadar Filistin devletine giden yolda çözüm olmadığının tespiti var ve buna yönelik adımların atılması var.

Bu savaşta daha büyük bir savaşlar çıkabileceği gibi tarihi bir barış da çıkabilir.

Neredeyse uluslararası kabul haline elmiş 1967 sınırlarına dayanan iki devletli Kudüs’ün başkenti olduğu bir Filistin devleti kurulması konusunda uluslararası arası adımın atılması zamanı gelmiştir. Filistin devletinin kurulması ertelendikçe bölgeye barış gelmeyecektir. Son olaylar bunun kanıtlayıcısı olmuştur.

Yapılan haksızlıkların bir kılıfa sokulmasından vazgeçilmesi lazım. Mescidi-i Aksa ile ilgili hassasiyetlere uluslararası toplumun dikkat etmesi lazım. Yıllardır uyarıyoruz. Yaptığımız uyarılara lütfen kulak verin. Kutsallarla oynanmaz. Bunların derhal son bulması lazım.

Birinin toprağına gelip oraya insan yerleştiriyorsunuz. Buna da yerleşimci diyorsunuz. Bunun adı hırsızlıktır. Bunun artık böyle ifade edilmesi gerekiyor.

Türkiye olarak ikili ve çoklu görüşmelerde gerçekleri ifade etmekten çekinmiyoruz. Bunlardan birisi uygulanan çözüm ve yöntemlerin etkisizliği ve yanlışlığı. Bununla ilgili detaylı görüşmeleri muhattaplarımızla yapmaktayız, belirli görüşmeler çerçevesinde hareket ediyoruz. Eski yöntemlerle kalıcı çözümün çıkmayacağı aşikardır.

Değerli mevkidaşımla toplantı sırasında bölgesel konuları da konuşma imkanımız oldu. Özellikle Suriye meselesini konuştuk.

Biliyorsunuz Lübnan'da 2 milyona yakın Suriyeli mülteci yaşamakta. Türkiye'de de 3.5 milyona yakın mülteci var. Bu konuda da görüş alışverişinde bulunduk.

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