Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Hakan Fidan, Mısır'da Sisi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.

Güncel
  • 14.10.2023 10:01
  • Giriş: 14.10.2023 10:01
  • Güncelleme: 14.10.2023 11:46
Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Fidan, Mısır'da Sisi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile görüştü.

Hakan Fidan, dün Türkiye'nin Gazze'ye iletilmek üzere Mısır'a insanî yardım göndermesinin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin daveti üzerine Kahire'ye gitmişti.

Türkiye tarafından askerî uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştı. Abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı, Mısır'a açılacak ve söz konusu malzemeler Gazze'ye buradan götürülecek.

CANLI BLOG | İsrail yeniden saat verdi: 6 saat güvenli geçiş izni verilecek
Türkiye, Gazzeye insanî yardım gönderdi
BirGün'e Abone Ol

 

 

 