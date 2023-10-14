Hakan Fidan, Mısır'da Sisi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.
Kaynak: Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi ile görüştü.
Hakan Fidan, dün Türkiye'nin Gazze'ye iletilmek üzere Mısır'a insanî yardım göndermesinin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin daveti üzerine Kahire'ye gitmişti.
Türkiye tarafından askerî uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştı. Abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı, Mısır'a açılacak ve söz konusu malzemeler Gazze'ye buradan götürülecek.
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