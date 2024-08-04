Hakan Fidan, Mısır'ı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti Mısır'ı ziyaret etti. Fidan, kendisini El-Ariş Havalimanı'nda karşılayan Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Megawer ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Khaled Megawer ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, kendisini El-Ariş Havalimanı'nda karşılayan Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Megawer ile bir araya geldi.

Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine bugün ve 5 Ağustos'ta bu ülkeyi ziyaret edecek.

Bakan Fidan ve mevkidaşı Abdulati, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Türkiye ziyareti sırasında yapılacak ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının hazırlıklarını ele alacak.

YDSK kapsamında imzalanması öngörülen 20'ye yakın anlaşmayla ilgili mevcut durum değerlendirilecek.

Görüşmelerde ikili siyasi, ekonomik, kültürel ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak, enerji, sağlık, turizm ve savunma sanayisi alanında uzun vadeli işbirliği imkanları ele alınacak.

Ziyaretin ana gündem maddeleri olan Gazze'deki gelişmeler, Filistin meselesi ve Gazze’ye insani yardımların yanı sıra Libya, Sudan ve Somali'deki gelişmeler de değerlendirilecek.