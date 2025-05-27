Hakan Fidan: Müzakerelerin hızlı bir şekilde ateşkese evrilmesini umut ediyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Lavrov ile uluslararası meseleleri de ele aldıklarını belirten Fidan, son 5 aylık dönemde Suriye'de siyasi ve ekonomik istikrar ile güvenliğin tesisi bakımından önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin Suriye'de tüm askeri grupların ulusal bir ordu ve merkezi bir komuta altında bir araya getirilmesi yönündeki çabaları desteklediğini belirten Fidan, tüm ilgili tarafların nüfuzlarını Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında 10 Mart'ta imzalanan mutabakatın uygulanmasına dönük kullanmasının da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bugünkü görüşmede tüm bu konuları Lavrov'la ele aldıklarını aktaran Fidan, "Türkiye ve Rusya olarak Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması için çalışmaya devam edeceğiz. Eş zamanlı olarak Suriye halkının refah ve istikrara kavuşması için çaba harcamayı sürdüreceğiz" dedi.

"İNSANLIK DRAMI BİR AN ÖNCE DURMALI"

Fidan, Lavrov ile Suriye'ye ek olarak bölgedeki en önemli "kanayan yara" Gazze ve Filistin meselesini de ele aldıklarını kaydederek, "Orada devam eden soykırımın, insanlık dramının bir an önce durması gerekmekte. Aksi takdirde, her zaman ifade ediyoruz, İsrail'i de içine alacak büyük bir kaosun, yayılmanın önüne kimsenin geçmesi mümkün değil. Bu kadar kan, gözyaşı ve acı neticesiz kalmaz. Bunun bir an önce durması gerekiyor. İnsanlık ve uluslararası toplum buradaki kaybettiği sınavı yeniden kazanmak için elinden gelen bütün çabayı göstermek zorundadır. Bu konuda Rusya'yla beraber çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Fidan, Moskova'da önemli görüşmeler yaptığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve mesajlarını ilettiğini dile getirdi.

Rusya'da İstanbul'daki görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden devlet başkanı danışmanı ile de bir araya geldiğini belirten Fidan, ziyaretinin Türkiye ile Rusya arasındaki çok boyutlu ilişkileri derinlemesine ele almasını sağladığını söyledi.

Fidan, Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaşının önemli bir yer tuttuğunu belirterek "Sayın Putin, bizzat yetkilendirdiği bir heyeti İstanbul'a göndererek müzakerelerden nispeten pozitif sonuçlar elde edilmesini mümkün kılmıştır. Görüşmelerde mutabık kalınan takasın geçtiğimiz hafta sonu tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. İlerleyen süreçte müzakerelerin hızlı bir şekilde ateşkese ve ardından kalıcı bir barışa evrilmesini de umut ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.