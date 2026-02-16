Giriş / Abone Ol
Hakan Fidan, Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, IKBY Başkanı Barzani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan ile telefon görüşmeleri yaparak güncel gelişmeleri ele aldı.

Güncel
  • 16.02.2026 17:02
  • Giriş: 16.02.2026 17:02
  • Güncelleme: 16.02.2026 17:07
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile Barzani'nin telefon görüşmesinde güncel gelişmeler ele alındı.

SUUDİ BAKAN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile de telefonda görüştü.

Edinilen bilgilere göre görüşmede Türkiye Suudi Arabistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

