Hakan Fidan, Neçirvan Barzani ve Tom Barrack ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Hakan Fidan, ilk olarak öğle saatlerinde Tom Barrack ile bir araya geldi.

İki ismin, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları konuştukları kaydedildi.

Fidan daha sonra ise telefonda Neçirvan Barzani ile konuştu.

Rûdaw'ın aktardığına göre ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından artan gerilim çerçevesinde yürütülen diplomatik temaslar kapsamında gerçekleşen görüşmede, çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar da ele alındı.