Hakan Fidan: Özellikle son dört Avrupa ülkesinin Filistin'i tanıması önemli

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'deki Filistin konulu toplantıları basına değerlendirdi. Netahyahu yönetimi bütün dünyaya, 67 sınırlarının yok olduğu, sadece İsrail’in var olduğu bir gerçekliği pazarlamaya çalıştığını söyleyen Fidan, İspanya, Norveç, İrlanda ve Slovenya’nın Filistin'i devlet olarak tanımasının önemli olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya, Norveç, İrlanda ve Slovenya’nın Filistin'i devlet olarak tanımasının ve böylece Filistin’i tanıyan devlet sayısının 150'ye çıkmış olması fevkalade önemli bir husus olduğunu belirterek, "150 ülkenin devlet olarak tanıdığı bir yapının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından behemehal tanınması fevkalade önemlidir" dedi.

Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de katıldığı Filistin konulu toplantılara ilişkin basına değerlendirmede bulundu.

"FİLİSTİN'İ TANIYAN DEVLET SAYISININ 150'YE ÇIKMIŞ OLMASI ÖNEMLİ"

İkinci toplantıda daha stratejik bir gündem olduğunu aktaran Fidan, Filistin'in devletleşme sürecinde pratik olarak gerçekten neler yapılabileceğini, şu anda hem Gazze'deki hem Ramallah’taki sorunu dünyanın iyi bildiğini ve çözüm yolu olarak iki devleti çözümü kabul ettikten sonra nasıl ilerleyeceklerini değerlendirdiklerini anlattı.

Fidan, toplantıya katılan ülkelerle bu sorunun cevabının arandığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Özellikle son dört Avrupa ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıması, bu açıdan bizim için önemli bir merhale oldu. İspanya, Norveç, İrlanda ve Slovenya’nın Filistin'i devlet olarak tanıması ve böylece Filistin’i tanıyan devlet sayısının 150'ye çıkmış olması fevkalade önemli bir husus. Türkiye olarak bizim söylediğimiz şu: Tabii ki aslolan 150 ülkenin devlet olarak tanıdığı bir yapının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından behemehal tanınması fevkalade önemlidir. Bu, uluslarası hukukun gereğidir ve insanlık vicdanının gereğidir. Uluslararası sistem zaten büyük bir kriz içerisinde. 150 ülkenin tanıdığı bir devlet Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde tek bir ülkenin oyuyla tekrar reddedilirse, bu krizin hepten derinleşmesini sağlayacak ve uluslararası sistemin toptan iflasına yol açacak bir gerçeklikle karşı karşıya kalırız. Bunun altına da çizdik. Bundan sonra önemli olan, BM Güvenlik Konseyi tanımasa bile, 150 ülkenin bizim çağrımızla, Filistin’i tıpkı Türkiye’nin yaptığı gibi gerçek bir devlet muamelesi ile muhatap almasıdır."

1967 sınırlarının insanların hafızalarından, resmi evraklardan asla gitmemesi gerektiğinin altını çizen Fidan, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netahyahu yönetimi, bütün dünyaya, 67 sınırlarının yok olduğu, sadece İsrail’in var olduğu bir gerçekliği pazarlamaya çalışıyor. Dünya, 7 Ekim'den sonra bu illüzyona, bu propagandaya, bu yalana artık bir dur dedi. Artık, topluca, sistematik şekilde, yavaş yavaş, nitelikli olarak bir başkaldırı var" ifadelerini kullandı.