Hakan Fidan, Pakistan'a gidiyor
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmeler nedeniyle Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenecek toplantıya katılmak üzere bugün Pakistan'a gidecek.
Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Sayın Bakanımız, bölgedeki gelişmelerin ele alınması amacıyla İslamabad'da düzenlenecek toplantıya katılmak üzere 29-30 Mart'ta Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir" bilgisi verildi.