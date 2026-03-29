Hakan Fidan, Pakistan'da: Mevkidaşı Dar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere bugün Pakistan’da düzenlenecek toplantıya katılacak. Başkent İslamabad'a ulaşan Fidan, Dışişleri Bakanı Dar ile bir araya geldi.

  • 29.03.2026 09:25
  • Giriş: 29.03.2026 09:25
  • Güncelleme: 29.03.2026 10:55
Hakan Fidan, Pakistan'da: Mevkidaşı Dar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmeler nedeniyle Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenecek toplantıya katılmak üzere Pakistan'a gitti.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, bölgedeki gelişmelerin ele alınması amacıyla İslamabad'da düzenlenecek toplantıya katılmak üzere 29-30 Mart'ta Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir" bilgisi verildi.

Bakan Fidan, İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

