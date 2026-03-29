Hakan Fidan, Pakistan'da: Mevkidaşı Dar ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere bugün Pakistan’da düzenlenecek toplantıya katılacak. Başkent İslamabad'a ulaşan Fidan, Dışişleri Bakanı Dar ile bir araya geldi.
Kaynak: AA
Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, bölgedeki gelişmelerin ele alınması amacıyla İslamabad'da düzenlenecek toplantıya katılmak üzere 29-30 Mart'ta Pakistan'a bir ziyaret gerçekleştirecektir" bilgisi verildi.
Bakan Fidan, İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.