Hakan Fidan: Şam yönetiminin YPG'ye yönelik bir çözüm bulma gayretleri devam ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'daki ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, Suriye'deki duruma ilişkin 8 Aralık sonrası yeni gerçekliğin oluştuğunu belirterek, "bölge ülkelerinin nasıl yardımcı olacakları konusunda yoğun bir koordinasyon ve çalışmanın olduğunu" belirtti.

"Filistin meselesindeki gibi hem iki ülke olarak hem de bölgedeki ve küresel aktörlerle bir araya gelinerek Suriye meselesine nasıl yardımcı olunabileceğinin ele alındığını" kaydeden Fidan, "Suriye'nin bu acil ihtiyaçlarına acil çözümler üretmede hem beraber çalışıyoruz hem de Katar'ın kendi geliştirdiği birtakım inisiyatifler var. Bugün de kendilerinden onu dinleme imkanım oldu, gerçekten memnuniyet verici adımlar" dedi.

"UMUDUMUZ KAN DÖKÜLMEDEN ÇÖZÜLMESİ"

Fidan, bütün Suriye'de güvenliğin sağlanmasının önemli olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Silahlı grupların ulusal ordu altında bir araya gelmesi önemli. Türkiye için de aynı zamanda Suriye için de önemli olan diğer bir konu terörle mücadelede DEAŞ'la savaşıldığı gibi aynı zamanda PKK/YPG ile de mücadelenin devam etmesi. Şu anda Şam yönetiminin özellikle YPG'ye yönelik bir çözüm bulma gayretleri devam etmekte. Türkiye olarak biz bunu yakından takip ediyoruz. Umudumuz kan dökülmeden bu sorunun çözülmesi fakat bunu ifade ettiğim gibi, çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. Terörün Suriye'de yer bulmasına, devam etmesine müsamaha etme şansımız yok."

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM" VURGUSU

Filistin meselesinin iki devletli çözümle sonuçlanmasını dileyen Fidan, bunun bölge için önemli bir kazanım olacağını söyledi.

Fidan, "Aksi takdirde yenilenen çatışmalar, yenilenen kavgalar, her zaman için bölgemizde istikrarsızlığı tetiklemeye devam edecek. Bölge ülkeleri olarak Filistin ve Suriye'de yaptığımız gibi bundan sonraki konularda da bölge sorunlarını bölge ülkeleri olarak sahiplenmeye, onlara bölgeye özel, bölgenin çözümlerini getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.