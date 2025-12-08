Hakan Fidan, SDG'den umudu kesti: "Herhangi bir sinyal vermiyorlar"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu'nda Reuters'ın sorularını yanıtladı.

AA'da yer alan habere göre, Suriye’deki gelişmere değinen Fidan, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komuta ve kontrolün tek bir yerden geldiğini anlaması gerektiğini belirterek "Hiçbir ülkede iki ordu olamaz. Dolayısıyla sadece bir ordu, bir komuta yapısı olabilir. Ancak yerel yönetimde farklı bir uzlaşma ve farklı anlayışlara varabilirler" diye konuştu.

"YENİ HÜKÜMETE DESTEĞİMİZ AÇIK ÇEK ANLAMINA GELMİYOR"

Suriye'de Beşar Esad hükümetinin düşmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçerken, Fidan azınlık haklarıyla ilgili bazı sorunların çözülmediğini belirtti ve Türkiye'nin yeni Suriye hükümetine verdiği desteğin herhangi bir grubu baskı altında tutmak için "açık çek" anlamına gelmediğine dikkat çekti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Fidan, Suriye hükümetinin ulusal birlik yolunda adımlar attığını, ancak İsrail'in "istikrarsızlaştırma politikalarının" başlıca engel olduğunu söylerken, SDG'nin ülkenin devlet kurumlarına entegre olma anlaşmasına uyacağına yönelik herhangi bir sinyal vermediğini kaydetti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE CAATSA YAPTIRIMLARI

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için ABD'nin hazırladığı 28 maddelik planın sadece bir "başlangıç noktası" olduğunu ve şu anda yeni bir formata doğru evrildiğini aktaran Fidan, ABD'li yetkililerinin arabuluculuk konusunda "doğru yolda" olduğunun altını çizerek, "Umarım kimse masadan kalkmaz ve Amerikalılar hayal kırıklığına uğramaz, çünkü bazen arabulucular her iki taraftan da yeterince teşvik görmediklerinde hayal kırıklığına uğrayabilirler" şeklinde konuştu.

Fidan, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarına ilişkin olarak da, her iki tarafın bu konuda çalıştığını ifade ederek, "Bu engeli ortadan kaldırmanın bir yolunu yakında bulacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: AA, Independent Türkçe