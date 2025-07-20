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Hakan Fidan, Şeybani ve Barrack ile görüştü

Bakan Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'la görüştü.

Güncel
  • 20.07.2025 19:07
  • Giriş: 20.07.2025 19:07
  • Güncelleme: 20.07.2025 19:09
Kaynak: AA
Hakan Fidan, Şeybani ve Barrack ile görüştü
Fotoğraf: AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın, Şeybani ve Barrack ile yaptığı ayrı telefon görüşmelerinde, Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra ülkenin güneyindeki durumla ilgili Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılan toplantılar değerlendirildi.

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