Hakan Fidan, Sisi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Alemeyn'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi" ifadesine yer verildi.
Bakanımız @HakanFidan, Alemeyn’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. 🇹🇷🇪🇬 pic.twitter.com/mQvxhsR2Wm— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 5, 2024
Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine dün Mısır'a gitmişti.
Fidan ile Sisi'nin görüşmesinde, Sisi'nin Türkiye ziyareti sırasında yapılacak ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının hazırlıkları ele alındı.