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Hakan Fidan, Sisi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Güncel
  • 05.08.2024 15:49
  • Giriş: 05.08.2024 15:49
  • Güncelleme: 05.08.2024 15:55
Kaynak: AA
Hakan Fidan, Sisi ile görüştü
Fotoğraf: AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Alemeyn'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi" ifadesine yer verildi.

Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine dün Mısır'a gitmişti.

Fidan ile Sisi'nin görüşmesinde, Sisi'nin Türkiye ziyareti sırasında yapılacak ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının hazırlıkları ele alındı.

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