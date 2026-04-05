Hakan Fidan, Suriye'de: Colani ve Zelenski ile görüşecek

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakan Fidan Suriye'ye ziyarette bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılanan Fidan'ın, ziyaret vesilesiyle yapacağı temaslarda, ikili konuların ve bölgesel meselelerin ele alınması öngörülüyor.

SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI

Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirileceği temaslarda, Suriye'de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çalışmalar gözden geçirilecek.

17 Ocak ve 29 Ocak mutabakatları çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirileceği temaslarda, Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditler ele alınacak.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Temaslarda, bölgedeki savaşın Suriye'ye etkilerinin üzerinde durulacak ve Lübnan'daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konular değerlendirilecek.

Bakan Fidan, Suriye'ye ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile üçlü görüşme de yapacak.