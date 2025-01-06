Hakan Fidan: Suriye'deki PKK/YPG meselesinin ortadan kaldırılması an meselesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK hakkında "Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek onlar üzerinde kurdukları şiddet imparatorluğu çökmek üzere" dedi.

Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Ürdün Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni'nin katılımıyla düzenlenen 3+3 formatındaki toplantının ardından, Safedi ile ortak basın toplantısında konuştu.

IŞİD hakkında konuşan Fidan, "Müslüman toplumlar için bir zehirdir. Dinimizi kullanarak sınırsız şiddet uygulayarak, vahşice insanların öldürülmesi, terör yoluna gidilmesi, toplumların ve devletlerin bu yolla ifsat edilmesi, istikrarsızlığın ve kaosun oluşturulması bizim sessiz kalacağımız bir durum değildir" ifadelerini kullandı.

Fidan, IŞİD konusunda birçok ülkenin işbirliğinin gerektiğini belirterek "Bölgemizde IŞİD'in tekrar yükselmemesi bizim için çok önemli" diye konuştu.

PKK hakkında değerlendirmelerde bulunan Fidan, "Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek onlar üzerine kurdukları şiddet imparatorluğu artık çökmek üzere. Çok şükür Türkiye'de büyük bir temizlik yapıldı. Irak'taki kardeşlerimiz Sincar'daki işgale göz yumuyorlar. Niye oluyor, onu bilmiyoruz. O herhalde bir müddet sonra kalkar ortadan" dedi.

Fidan, Suriye'deki şartların değiştiğini, PKK ve YPG'nin varlığının "ortadan kaldırılmasının an meselesi" olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan, "Bölgede emelleriniz farklıysa, IŞİD'i bahane ederek, PKK'yı güçlendirerek, ayakta tutarak Kürt kardeşlerimizi de sömürerek, tıpkı IŞİD örneğinde olduğu gibi başka bir politikaya hizmet edilmek isteniyorsa, ona da geçit yok. O konuda da çok hassasız, çok yakından takip ediyoruz. Her türlü oyunu görecek durumdayız. Sadece görecek durumda değil, aynı zamanda bozacak durumdayız" diye konuştu.