Hakan Fidan: Suriye'deki yeni dönemin meydan okuması çok daha yüksek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye'de bir dönem bitti ama daha kolay bir dönem başlamadı" dedi.

Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Suriye meselesini değerlendirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı (Esad Hasan) Şeybani ile de sık sık görüştüğünü ve son dönemde yaptığı temaslarına değinen Fidan, şunları söyledi:

"Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, güvenliğine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Ama 8 Aralık'tan hemen sonra da söylemiştik. Suriye'de bir dönem bitti, bir dönem başladı ama daha kolay bir dönem başlamadı. Meydan okuması çok daha yüksek. Sorun alanları çok daha belirginleşmiş, net bir dönem başladı. Burada Türkiye'nin sorumluluğu yüksek."