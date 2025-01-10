Hakan Fidan: Suriye konusunda hikayemiz yeni başlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle, İstanbul’da düzenlenen toplantıda gündemi değerlendirdi.

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi ve cihatçıların yönetimi ele geçirmesine ilişkin konuşan Fidan, "Eli kanlı bir rejime karşı zorlu bir mücadele veren Suriyeli kardeşlerimiz, 61 yıllık mezalimi sona erdirerek yeni bir dönemin temellerini attılar" dedi.

Fidan, şöyle devam etti: "2011 yılından bu yana stratejik sabırla sürdürdüğümüz Suriye politikamızda tüm saldırılara, provokasyonlara ve engellemelere rağmen hakkı, adaleti ve insanlığı savunduk. Haklının acelesi yok dedik. Bugün tarihin doğru tarafında durmanın haklı gururunu yaşıyoruz."

"13 yıldır Suriye konusunda yoğun mesai harcamış biri olarak bu sonucu görmek tabii ki hepimizi memnun etmiştir" diyen Fidan, şunları söyledi:

"Suriye konusunda hikayemiz yeni başlıyor diyebilirim. Suriye halkı bu aşamada ülkenin yeniden imarı başta olmak üzere çeşitli sınamalarla karşı karşıya. Rejimin devrilmesinden sonra bir hafta içerisinde açtığımız büyükelçiliğimizle ve sahada aktif çaba gösteren kurullarımızla komşumuzun yeniden imar ve kalkınma çabalarına destek olmaya başladık."

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