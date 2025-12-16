Hakan Fidan: Suriye’de işimiz yeni başlıyor

Haber Merkezi

ABD öncülüğünde Suriye’nin dizayn girişimleri devam ederken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu ülkedeki varlıklarının süreceğini açıkladı. Büyükelçiler Konferansı’nda konuşan Fidan, Suriye’deki gelişmelere geniş yer ayırarak, "Rejimin devrilmesiyle Suriye halkı için yeni bir umut sayfası açıldı. Dış müdahalelerden arınmış, istikrarlı bir Suriye, bölgemiz için büyük bir artı değer olacaktır" dedi.

Türkiye’nin dış politikasının bölgesel ve küresel vizyonunu anlatan Fidan, Suriye’deki yeni döneme ve Türkiye’nin rolüne vurgu yaptı, “tarihin en zorlu sınavlarından birini verdiklerini” belirtti. Beşar Esad’ın devrilmesinin yıldönümünde Suriye konusunda Türkiye’nin “tarihin doğru tarafında durduğunu” iddia eden Fidan, 8 Aralık 2024 tarihinin Suriye halkı için yeni bir umut sayfası olduğunu söyledi.

Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak Suriye’de işimiz aslında yeni başlıyor. Biz inanıyoruz ki dış müdahalelerden arınmış, istikrarlı bir Suriye, bölgemiz için büyük bir artı değer olacaktır. Türkiye, bu süreçte dost ve kardeş Suriye halkının yanında olmaya kararlılıkla devam edecektir." İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ve bölgedeki insani krize de değinen Fidan, Türkiye’nin ateşkesin sağlanmasında "başat rol" oynadığını söyledi.