Hakan Fidan temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda tarafından kabul edildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, “Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı” kapsamında bulunduğu Vilnius’ta Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ile bir araya geldi.

Görüşme, kaynaklar tarafından “iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak meseleler üzerinde iş birliği yapılması açısından önemli bir adım” olarak değerlendirildi.

Fidan-Nauseda görüşmesine dair Dışişleri’nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.