Hakan Fidan: Tolere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Ankara'da bir araya geldiği Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısında konuştu.

Suriye'deki son gelişmelere değinen Fidan, SDG'nin sisteme entegre olmayı reddettiğini söyledi.

"Bu noktada artık tolere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz" diyen Fidan, "YPG’ye çağrım; dünyanın dört bir yanından topladıkları teröristlerle Türkiye ve bölge için tehdit olmaktan çıkarsınlar kendilerini bir an önce" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün fevkalade önemli olduğunu kaydeden Fidan, şöyle devam etti: "Artık YPG'nin de zamana oynama politikasını da bırakması lazım, bekledikleri karışıklık çıkmayacak, çıksa bile onların istediği sonuç hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Kusura bakmayın kimse enayi değil, biz enayi değiliz. Ortaya koyduğunuz küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz. Durduğunuz yer, yer değil. Aldatılan olma gibi bir tarafta da olmayacağız. Kendilerini bir an önce Türkiye için bir tehdit olmaktan çıkarsınlar. "

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Suriye'deki olumlu gelişmelerden rahatsız olanlar var. YPG oyunbozan durumda. Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor. Sorunları mümkün derecede barışçıl yoldan çözmek istiyoruz. Suriye'de bir meydan okuma var, bize düşen bu meydan okumayı iyi analiz etmektir.

Biz hem ABD, hem Avrupa ve bölgedeki dostlarımızla yakın bir fikir alışverişindeyiz. Krizlerin önceden analizini, sonradan ikazını yapıyoruz. Suriye'nin istikrarını, birliğini, bütünlüğünü bozucu tavırların müsamaha görmemesi gerekiyor.

İsrail yayılmacı politika izliyor. Suriye'de karışıklık çıkması, İsrail için öncelik oldu. Suriye'de karanlık aktör İsrail.

Bölgedeki her aktör bizim gibi yapıcı davranmıyor. Suriye'deki yeni yönetimin halka hizmet için ortaya koyduğu çalışmayı hep beraber desteklemeye devam etmeliyiz.

"BİZ ENAYİ DEĞİLİZ"

Suriye'nin toprak bütünlüğü fevkalade önemli. Yeni dönemde özellikle YPG-SDG tarafından çok fazla açıklama yapılıyor. Bu açıklamalara bakılınca maalesef ortaya şöyle bir tablo çıkıyor: 10 Mart mutabakatını biz bu şekilde algılamıyoruz, Türkiye'de yürüyen süreç bizi ilgilendirmiyor... Peki sizi ne ilgilendiriyor?

Artık bu politikaya son vermeniz lazım. Bu noktada maalesef bizim de artık tolere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görüyoruz. Bütün süreçleri örgütün ömrünü uzatmak için bekleyiş içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunu görmediğimizi zannetmesinler. Hem Şam hem Ankara büyük bir iyi niyet içerisinde. 'İsrail'i yardıma çağırırım' şeklinde bir politika takip etmek, iyi bir politika değil. Biz bunu yakından takip ediyoruz, umarım bunu anlarlar.

ABD'nin yeni yönetiminin atadığı Tom Barrack'ın da bu noktada olumlu çabaları ve gayreti var. Artık YPG'nin de zamana oynama politikasını da bırakması lazım, bekledikleri karışıklık çıkmayacak, çıksa bile onların istediği sonuç hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Kusura bakmayın kimse enayi değil, biz enayi değiliz. Ortaya koyduğunuz küçük kurnazlıkları görmüyor değiliz. Durduğunuz yer, yer değil. Aldatılan olma gibi bir tarafta da olmayacağız. Kendilerini bir an önce Türkiye için bir tehdit olmaktan çıkarsınlar."