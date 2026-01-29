Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hakan Fidan, Tom Barrack ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Tom Barrack ile biraraya geldiği bildirildi.

Güncel
  • 29.01.2026 12:40
  • Giriş: 29.01.2026 12:40
  • Güncelleme: 29.01.2026 12:44
Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Fidan, Tom Barrack ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede iki ismin bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine ilişkin bilgilendirme yapılmazken, görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

BirGün'e Abone Ol