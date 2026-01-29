Hakan Fidan, Tom Barrack ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede iki ismin bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine ilişkin bilgilendirme yapılmazken, görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.