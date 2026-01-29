Hakan Fidan, Tom Barrack ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Tom Barrack ile biraraya geldiği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede iki ismin bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine ilişkin bilgilendirme yapılmazken, görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
Bakanımız @HakanFidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti. pic.twitter.com/VycIQeTigN— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 29, 2026