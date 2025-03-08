Hakan Fidan: Türkiye olarak Kahire'de kabul edilen planı destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistinlilerin yerlerinden edilmesine ve topraklarına el konulmasına ilişkin planların "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, "Batı Şeria'nın ilhakını isteyen İsrailli aşırılık yanlılarının çağrılarını boşa çıkarmalıyız. Benzer şekilde, İsrail'in Harem-i Şerif'teki tarihi ve siyasi statükoyu değiştirmesine de izin veremeyiz. Türkiye olarak Kahire'de kabul edilen planı destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda hitapta bulundu.

"TARİH BİZİ EYLEMLERİMİZLE YARGILAYACAK"

Fidan, toplantıda, Müslümanların sayısız adaletsizlikle karşı karşıya olduğunu ve Filistinlilerin büyük acılar çekmeye devam ettiğini belirterek, "Tarih bizi eylemlerimizle yargılayacaktır. Filistinli kardeşlerimize daha fazla destek olabilmek için birlik içinde hareket etmeliyiz" dedi.

Batı Şeria'da artan İsrail işgalinin de ciddi anlamda endişe verici olduğuna dikkati çeken Fidan, şunları ifade etti:

"Batı Şeria'nın ilhakını isteyen İsrailli aşırılık yanlılarının çağrılarını boşa çıkarmalıyız. Benzer şekilde, İsrail'in Harem-i Şerif'teki tarihi ve siyasi statükoyu değiştirmesine de izin veremeyiz. Türkiye olarak Kahire'de kabul edilen planı destekliyoruz."

Fidan, son gelişmelerin Suriye'nin geleceği açısından tarihi nitelikte olduğunu söyledi.