Hakan Fidan: "UCM'nin Netanyahu ve Gallant kararı umut verici"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emriyle ilgili mesaj yayımladı. Fidan, kararın adaletin tecellisi bakımından umut verici olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emri, adaletin tecellisi bakımından umut vericidir. Bu karar, Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Uluslararası hukukun bütün kurum ve kurallarıyla, soykırımı cezalandırmak üzere hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu sadece katledilen Filistinlilere değil, bütün ezilen milletlere ve gelecek nesillere karşı olan bir yükümlülüğümüzdür."