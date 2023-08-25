Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi" ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda ikilinin birlikte çekilmiş fotoğraflarına da yer verildi.

Fidan, ayrıca Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti çerçevesinde Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile görüştü" ifadesi kullanıldı.