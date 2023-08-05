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Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü. Bakanlık’tan yapılan bilgilendirmede, görüşmede Karadeniz Tahıl Girişimi’ne tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımların ele alındığı belirtildi.

Güncel
  • 05.08.2023 19:21
  • Giriş: 05.08.2023 19:21
  • Güncelleme: 05.08.2023 19:26
Kaynak: Haber Merkezi
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Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin Bakanlık’tan yapılan bilgilendirmeye göre, iki Bakan; Karadeniz Tahıl Girişimi’ne tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımları ele aldı.

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