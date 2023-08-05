Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü. Bakanlık’tan yapılan bilgilendirmede, görüşmede Karadeniz Tahıl Girişimi’ne tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımların ele alındığı belirtildi.

Güncel 05.08.2023 19:21 Giriş: 05.08.2023 19:21

Güncelleme: 05.08.2023 19:26 Kaynak: Haber Merkezi

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