"Hakan Fidan ve Bilal Erdoğan" iddiaları: Süleyman Soylu'dan açıklama

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a ilişkin yaptığı iddia edilen değerlendimeleri yalanladı.

Soylu, X hesabından yaptığı paylaşımda, T24 yazarı Tolga Şardan'ın bugünkü yazısında yer verdiği iddialara ilişkin açıklama yaptı. Şardan'ın yazısına göre Ankaralılar Derneği’nin (AHİD) bir etkinliğine katılan Soylu, Fidan’ın kimi politikaları konusunda eleştirel bir konuşma yaptı ve bunun olumsuz sonuçları olabileceğini belirtti.

Soylu ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın siyasete girip girmeyeceğine ilişkin değerlendirmesinde de "Bilal Erdoğan’ın güçlü bir aday olabileceğini, kendisinin de bu durumda üzerine düşeni yapacağını" söyledi. Soylu, Bilal Erdoğan’ın siyaseti düşünmemesi halinde Erdoğan Ailesi’nin damadı Selçuk Bayraktar’ın iş başına geçebileceği değerlendirmesini de yaptı.

Şardan'ın yazısına yanıt veren Soylu ise söz konusu iddiaları yalanladı. Soylu, "Fitne, iftira ve yalan rüzgârları arttığına göre, demek ki ateş bacayı sarmış" ifadelerini kullandı. Soylu, iddiaları "Silivri Yalanları" olarak niteledi.

Soylu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Fitne, iftira ve yalan rüzgârları arttığına göre, demek ki ateş bacayı sarmış… O sütunlardan defalarca yalanlarla, fitnelerle, kurgulanmış senaryolarla iftiraya uğradım. Konuşmacı olduğum toplantıya isimler atfedilerek senaryolaştırılan iddiaların tamamı yalandır. Hem de “Silivri Yalanları”! Konuşma metnimde de, yöneltilen sorulara verdiğim cevaplarda da yazıda bahsedilen şekilde herhangi bir cümle dahi yoktur. Ayrıca yeri gelmişken açıkça ifade edeyim: Dış politikamız; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin kararlılığıyla, milletimizin takdir ettiği ve sonuçları itibarıyla hepimizi gururlandıran büyük bir başarıyla yürümektedir. Sayın Dışişleri Bakanımız da bu başarının en güçlü ve en gayretli mümtaz şahsiyetlerinden biridir. Korkmayınız… Gündem ben değilim ve asla da olmayacağım. Gündem; Terörsüz Türkiye’dir. Gündem; yüzyılın yolsuzluğudur. Ve gündem; yeniden Büyük ve Güçlü Türkiye’dir. Fitneleriniz, iftiralarınız bugüne kadar hiçbir işe yaramadı; bundan sonra da yaramayacak. Aramıza atılmak istenen her fitne, her iftira bizi daha güçlü, daha sıkı, daha kenetli yapacaktır. Sıkılı bir yumruk gibi, hep birlikte, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha güçlü yarınlara yürüyoruz. Ve satır aralarına sıkıştırılan hezeyanınızda beklediğiniz cevabı vereyim: Ben davamın eriyim, fikrimin takipçisiyim ve daha önce söylediğim her sözün de sahibiyim. Telaş etmeyiniz lütfen…"

ŞARDAN NE DEMİŞTİ?

T24 yazarı Şardan, bugünkü köşesinde Soylu'ya ilişkin şu iddialara yer vermişti:

"Önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşadığı sıkıntılı günleri geride bırakmış olsa gerek ki, yeniden etkinliklerde kendisini görmeye başladık.

Kimi zaman Ankara’da, çoğunlukla da yaşadığı İstanbul’da yakın gördüğü siyasi grupların veya sivil toplum örgütlerinin davetlerine katılıyor. Görüşlerini paylaşmaktan geri kalmıyor. Her fırsatı değerlendirmeye çalışıyor.

Soylu, bu temasları çerçevesinde geçen hafta başkentte Ankaralılar Derneği’nin (AHİD) konuğuydu.

Dernek Başkanı Hilmi Yaman’ın konuğu sadece Soylu değildi. Dernek yönetiminden isimlerinde hazır bulunduğu yemekli davette AKP Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ve AKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın da aynı masadaydı.

Son dönemde, buluşmalarında siyasi mesajlar vermeyi yöntem haline getiren Soylu, AHİD davetinde de yine siyasi değerlendirmeler yapmaktan geri durmadı. Sohbet elbette basına kapalıydı. Ancak yine de toplantıda ne konuşulduğu konusunda bilgiler yansıdı.

Gelen bilgilere göre yemekli davette söz güncel siyasi tartışmalara, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Erdoğan sonrasında siyasetin nasıl şekillenebileceğine de geldi.

Aldığım bilgiye göre, son zamanlarda yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın ekibine girme girişimlerinde bulunan Soylu, önümüzdeki iki yılla birlikte bir dönem daha yani toplamda 7 yıllık süreçte Erdoğan’ın ülkenin başında bulunması gerektiği görüşünü tekrarladı. Bunun Türkiye açısından önemli olduğunu vurguladı.

Olası bir değişiklik halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın siyasete girip girmeyeceği de konuşuldu. Soylu’nun bunun üzerine Bilal Erdoğan’ın güçlü bir aday olabileceğini, kendisinin de bu durumda üzerine düşeni yapacağını söylediği belirtildi. Gelen bilgilere göre Soylu, Bilal Erdoğan’ın siyaseti düşünmemesi halinde Erdoğan Ailesi’nin damadı Selçuk Bayraktar’ın iş başına geçebileceği değerlendirmesini de yaptı. Herkesin ve kendisinin de bu durumda da elini taşın altına koyacağını ifade etti.

Soylu’nun aynı toplantıda Türkiye’nin dış politikasına yönelik değerlendirmeler yaptığı da dışarıya yansıdı. İddiaya göre Soylu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın kimi politikaları konusunda eleştirel bir konuşma yaptı ve bunun olumsuz sonuçları olabileceğini söyledi.

Eski Bakan’ın, pek çok kişinin katıldığı bir yemekte yaptığı değerlendirmeler böyle… Elbette bu ifadelerin muhataplarına da ulaşabileceğini bilecek siyasi deneyime sahip.

Bir tarafta İBB soruşturmaları, İmralı ve PKK’nın tasfiyesi süreci, İstanbul’da birbiri ardında açılan kara para aklamayla mücadele dosyaları, Cumhur İttifakı’nda yaşandığı öne sürülen krizler; diğer tarafta ortada henüz bir aksiyon yokken sonraki dönemleri konuşan, tartışan iktidar partisi.

Yeni yıl hızlı geliyor sanki."