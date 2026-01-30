Hakan Fidan ve İranlı mevkidaşı Erakçi bir araya geldi: "İran'ın iç sorunları dış müdahale olmadan çözülmeli"

İstanbul'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi görüşmelerinin ardından basın açıklaması yaptı.

Havalimanında yetkililer tarafından karşılanan Erakçi, burada İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "İran ve Türkiye iki büyük komşu ülkedir ve siyasi, ekonomik, kültürel alanların yanı sıra bölgesel konularda da daima yakın istişare halinde olduk. Bölgede ciddi zorluklar var, ABD ve diğerleri tarafından ifade edilen hedefler Türkiye ile daha yakın istişareleri gerekli kılıyor" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile İstanbul'da bir araya geldi. İki bakan görüşme sonrasında saat 14.15'te ortak basın toplantısında konuşuyor. İlk sözü alan akan Fidan, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz kasım ayında ben Tahran'ı ziyaret etmiştim. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ortaya çıktıkça kendisiyle iletişim halindeyiz. İki günde bir kendisiyle görüşmek durumunda kalabiliyoruz. Değerli kardeşimle bugün çok önemli konuları ele aldık.

Bölgemizin istikrar güvenliği dış politikamızın temel önceliği arasında yer alıyor. Gerek Orta Doğu'da gerek Balkanlarda herekse de Güney Kafkasya'daki politikalarımızı bu çerçevede yürütmeye çalışıyoruz. Bu yüzden bizim için komşumuz İran'ın refahı, huzuru ve güvenliği bizim için de bölge için de büyük önem taşıyor. İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın İran halkı tarafından barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz.

İran'da yaşanmakta olan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Protestolarda meydana gelen ölümler nedeniyle derin üzüntü duyduğumuzu ve İran halkına başsağlığı dileklerimizi yinelemek isterim, dostuma da yineledim. Hadiselerin yatışmış olması memnuniyet verici, kalıcı olmasını diliyoruz.

"ORTAK MÜCADELE SERGİLEMEMİZ GEREKTİĞİNİ HATIRLATMAK İSTİYORUZ"

İran'ın iç meselelerinin dış müdahale olmaksızın İran halkı tarafından barışçıl şekilde çözülmesini temenni ediyoruz. PKK/PJAK terör örgütü sadece Türkiye için değil İran için de tehdit oluşturuyor. Ortak mücadele sergilememiz gerektiğini bu vesileyle hatırlatmak istiyoruz.

İran ve ABD arasındaki nükleer müzakerelerin yapıcı bir zeminde tekrar başlaması, bölgesel gerilimlerin azaltılması için hayati önem taşıyor. Müzakereler aynı zamanda İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasının ve uluslararası ekonomik sistemle bütünleşmesinin yolunu açacaktır. Bu adımlar tüm taraflara önemli kazanımlar sağlayacaktır. İlişkilerin yeni bir anlaşma zemininde normalleşmesi gerekmektedir. İran'a yönelik bir askeri müdahaleye karşı olduğumuzu her fırsatta tüm muhataplarımıza aktardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız bu sabah da Sayın Pezeşkiyan'la telefonda görüştüler. Sorunların çözümü için askeri seçeneklerine başvurulmasına karşıyız. Müzakereyi ve diplomasiyi savunuyoruz. Suriye, Afganistan, Irak ve Gazze'de yaşananlar hafızamızda tazeliğini koruyor. Geçmişin yaralarını sarmaya çalışırken başka yaraların açılması kimseye fayda getirmeyecek. Bölge ülkeleri huzur, istikrar ve barış istemektedir. Bu bağlamda tarafları müzakere masasına çağırıyoruz.

Sorunların ayrı ayrı ele alınmasının sorunların çözülmesini kolaylaştıracağını öngörüyoruz. Bunları sayın Erakçi'ye bizzat aktardım. Türkiye'nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu yineledim. Öte yandan İsrail'in ABD'yi İran'a saldırıya ilna etmeye çalıştığını da görmekteyiz. İsrail'in bu çabaları bölge istikrarına büyük zarar verme potansiyeli taşıyor."

"İSRAİL KOMPLOLARLA BÖLGEDEKİ ÜLKELERİ ZAAFA UĞRATMAYA ÇALIŞIYOR"

Fidan'ın ardından söz alan Erakçi'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"İran ve Türkiye hem komşu hem de dostlar. Hem zor günlerde hem de kolay günlerde yanlarında oldular. Tarih boyunca ilişkiler dostane olmuştur. Özellikle son zamanlarda, Siyonist rejimin İran halkının haklarına tecavüz ettiği dönemlerde. Son terör olayları İsrail tarafından yönetildi ve Türkiye bizim hep yanımızda durdu. Görüşlerini bildirdiler. Başsağlığı diledikleri için Dışişleri Bakanı Fidan'a da teşekkür ediyorum.

İki ülke hemfikiriz, bölgemizdeki olaylar bazı bölgemiz dışındaki güçlerin gayrimeşru müdahaleleri sonucunda gerçekleşiyor. İsrail rejimi farklı komplolarla bölgedeki ülkeleri zaafa uğratmaya çalışıyor. Onları savaş sürecine sokarak kendi rejiminin savaş çıkarma niyeti ve arzusu hiçbir zaman bitmiyor. Bölgedeki her şeyi kendine ilhak etmeye çalışıyor.

Türkiye hükümetine kendi çıkarlarımıza, bölge çıkarlarına sahip çıkarak yaklaşma mantığına iyi yaklaşıyoruz. Her türlü görüşmeden ve diyalogdan yanayız. Bölge ülkeleri arasında barışı sağlamak ve gerginliği azaltmak amacıyla yapılan tüm müzakerelere katılmak istiyoruz.

Gazze, Suriye, Lübnan, Irak ve bölgemizdeki diğer sorunlarla ilgili konuştuk. Biz Suriye'de toprak bütünlüğünün sağlanmasından yanayız. Siyonist rejimin işgalinin bitmesini istiyoruz. Hükümetin bütün vatandaşların katılımıyla kurulmasını, güçlenmesini istiyoruz. Sonuç olarak da Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü ve istikrarını istiyoruz. Suriye'nin istikrarı, bölgesel istikrara katkı sağlayacak.

Irak'taki halkın son seçimlerdeki istekleri de dikkate alınmalıdır. Irak halkı için adil bir seçim için ve yüksek katılımla yaptıkları için tebrik ediyoruz. Her türlü bu ülkenin hakimiyetini ihlal edecek, zorbalığa da karşıyız. Lübnan konusunda bütün gruplar arasında ulusal diyalog sağlanmalıdır. Lübnan ulusal güvenlik strateji doktrini için Lübnan halkı kendi karar vermeli. Bu diyaloğun sonucunda ne çıkarsa çıksın ondan yanayız."