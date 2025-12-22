Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'den 'SDG' açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam ziyareti kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Hakan Fidan ve Esad Hasan Şeybani ortak basın toplantısı düzenledi.

SDG'nin Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Fidan, "SDG'nin çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz" dedi.

Hakan Fidan, "SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içinde yürütüyor olması, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel" ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise, "Maalesef SDG’den herhangi bir irade görmedik" ifadelerini kullandı.