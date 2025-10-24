Hakan Fidan, yanından ayırmadığı ismi Şam Büyükelçiliği’ne atadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yakınlığıyla bilinen Nuh Yılmaz, Şam Büyükelçiliği görevine atandı.

Fidan, bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için yeni görevleri bildirdi.

Buna göre, İkili İlişkiler (Latin Amerika) Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi; Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Lüksemburg Büyükelçisi; İkili İlişkiler Genel Müdürü (Orta ve Batı Afrika) Büyükelçi Şebnem Cenk, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi; Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Büyükelçi Ayda Ünlü, Podgoritsa (Karadağ) Büyükelçisi; Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Elçi Bilgin Özkan, Port Moresby (Papua Yeni Gine) Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Yapılan bildirimde yer alan bir isim dikkat çekti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Şam Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

NUH YILMAZ KİMDİR?

Yılmaz, kamuoyunda Fidan'a yakın bir isim olarak biliniyor. 2013’te Hakan Fidan’ın talebi üzerine gazeteciliği bırakarak MİT’e geçen Nuh Yılmaz, Basın Müşavirliği de dahil olmak üzere MİT bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Mayıs 2023’teki Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kurulan hükümette Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı olarak atanmış, Nuh Yılmaz da Fidan’la beraber Dışişleri Bakanlığı’na geçiş yapmıştı.