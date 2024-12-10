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Hakan Fidan yanıtladı: Türkiye, Şam'da büyükelçilik açacak mı?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Şam'da büyükelçilik açması için uygun şartların oluşmasını bekleyeceklerini bildirdi. İsrail'in Suriye’deki saldırılarını da yorumlayan Fidan, Tel Aviv yönetiminin HTŞ'ye geçen askeri teçhizatı yok etmek istediğini kaydetti.

Siyaset
  • 10.12.2024 14:46
  • Giriş: 10.12.2024 14:46
  • Güncelleme: 10.12.2024 14:55
Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Fidan yanıtladı: Türkiye, Şam'da büyükelçilik açacak mı?
Fotoğraf: AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki gelişmelerle ilgili sorulara yanıt verdi.

Fidan, "İsrail, Suriye’deki saldırganlığı konusunda ne yapmaya çalışıyor?" sorusuna, "Elindeki ekipmanı (cihatçıların) ve teçhizatı kullanılmaz hale getirmek istiyor" yanıtını verdi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin açılıp açılmayacağı sorusuna da yanıt veren Fidan, bu konuda şartların oluşmasını beklediklerini kaydetti.

ESAD YÖNETİMİ DÜŞTÜ

Suriye'de 27 Kasım'da başını HTŞ'nin çektiği cihatçı gruplar ile Beşar Esad yönetimindeki Suriye hükümeti güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan cihatçı gruplar Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle ele geçirdi.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad başkentten ayrıldı.

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