Hakan Fidan, yarın Mısır'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine yarın ve 5 Ağustos'ta bu ülkeyi ziyaret edecek.

Güncel 03.08.2024 15:03 Giriş: 03.08.2024 15:03

Güncelleme: 03.08.2024 15:06 Kaynak: AA

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