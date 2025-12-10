Hakan Fidan YPG'ye seslendi: "Hiçbir ülkede iki tane silahlı unsur olmaz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da SETA tarafından düzenlenen “Bir Yılın Ardından Suriye-Toparlanma ve İnşa” isimli konferansta konuştu. Suriye'deki mevcut duruma değinen Fidan "YPG'nin şunu görmesi gerekiyor, hiçbir ülkede iki tane silahlı unsur olmaz" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Türkiye için önemli olduğunu belirten Fidan, 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş sürecinde Türkiye'nin ezilen halkların yanında yer aldığını savunarak "İlk başta buna uluslararası toplum, başta Batılılar olmak üzere belli bir destek verdi. Türkiye tabii ki bu sivil iç savaşta ezilen halkın yanında yer aldı. Tarihin doğru tarafında bizim hem vicdanen hem aklen durmamız gerekiyordu" değerlendirmesinde bulundu.

"SİYASİ MALİYETLER ÖDEMEK DURUMUNDA KALDIK"

Suriye'de yaşanan iç savaş sonrası ortaya çıkan süreçte Türkiye'nin göçmenler için bir sığınak olduğunu ifade eden Fidan bu durumun kendilerine bazı siyasi maliyetleri olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"Biliyorsunuz bir açık kapı politikası uygulandı. Zulümden kaçan, savaştan kaçan, ölümden kaçan insanların sığınağı Türkiye oldu. Milyonlarca kardeşimiz Türkiye'ye geldiler. Onlarla ekmeğimizi, soframızı, iş yerlerimizi, her şeyimizi paylaştık. Bu eşi görülmemiş bir dayanışma hareketi teşkil etti. Bundan dolayı çok eleştirildik mi? Eleştirildik. İçeride belli siyasi maliyetler ödeme durumunda kaldık mı? Kaldık. Ama her zaman için ifade ediyorum. Değer sahibi olmak, ilke sahibi olmak biraz da maliyetle beraber geliyor. Yani bu maliyeti zaman zaman da ödemeniz gerekiyor. Kendi tutarlığınızı, kendi çizginizi devam ettirebilmeniz için. Burada da biz taviz vermedik."

"SURİYE'NİN YENİDEN İNSAŞI İÇİN 216 MİLYAR DOLAR"

Fidan konuşmasında ayrıca Suriye'nin yeniden inşası için yapılan hesaplamalara da değindi. "Ülkenin temel ihtiyaçlarının karşılanması, altyapının onarılması ve hayatın yeniden normale tamamıyla dönmesi için gerekli olan finansal rakam 216 milyar dolar olarak hesaplanmış" dedi.

"YPG, ŞU ANDA ELİMİZDEKİ SORUNLARDAN BİRİ"

Esad'a karşı birlikte mücadele eden tüm grupların bir araya gelmelerinden memmnuniyet duyduklarını ifade eden Fidan "Silahlı grupların birleşmesi, belli bir düzen içerisinde hareket etmesi önemli" dedi. YPG ile yürütülen sürece dair ise "Başından itibaren DEAŞ'la mücadele bahanesiyle bölgede geniş bir alana yayılan, işgalci durumunda olan, enerji kaynaklarının üzerinde oturan YPG de burada şu anda yeni yönetimle belli bir uzlaşma içerisinde olacak mı, olmayacak mı? Bu da şu anda elimizdeki sorunlardan biri" diye konuştu.

"HİÇBİR ÜLKEDE İKİ SİLAHLI UNSUR OLMAZ"

Suriye'de yürüyen entegrasyon sürecine ve 10 Mart Mutabakatına da değinen Fidan, YPG'den şu ana kadar bir somut adım görmediklerini belirterek şunları söyledi:

"Şu ana kadar burada birtakım somut adımlar atıldığını biz görmedik. En son Doha Forumu sebebiyle Dışişleri Bakanı kardeşim Esad Şeybani ile de konuştuğumda çok fazla olumlu gelişmenin olmadığını söyledi. Biz Türkiye olarak bu sürecin ilerletilmesini, sulh ile meselelerin çözülmesini, yeni bir çatışmanın, yeni bir karşı karşıya gelişin kimsenin lehine olmayacağını her zaman için söylüyoruz. Dolayısıyla burada sürecin diyalog yoluyla ilerletilmesi önemli. YPG'nin şunu görmesi gerekiyor, hiçbir ülkede ama hiçbir ülkede iki tane silahlı unsur olmaz. Elinizdeki silahlı unsurlar Suriye yönetiminin emrine girmek zorundadır."

Fidan ayrıca "Ama bu demek değildir ki tek bir grubun, tek bir mezhebin, tek bir ırkın baskısı diğerlerinin üzerinde olacak. Bu da zaten eski rejimin farklı bir modaliteyle güncellenmiş hali olur. Buna da karşıyız" dedi.