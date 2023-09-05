Hakan Fidan: Yunanistan'la ilişkilerimizi ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, "Yunanistan'la ön koşulsuz olarak diyaloğu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız" dedi. Yerapetritis ise ele aldıkları yol haritasının 3 aşamadan oluşacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bakanlıkta yaptığı görüşme sonrası, ortak basın toplantısında konuştu.

Ege ve Doğu Akdeniz bağlamındaki sorunları Yunan mevkidaşı ile kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirten Fidan, "Ege'de görüş ayrılıklarımız var. Bunları geçmişte istişari görüşmelerde de ele alıyorduk. Sürecin önümüzdeki dönemde yeniden başlaması üzerinde durduk. Sorunların çözümüne yeni yaklaşımlar getirme konusunda hemfikir oldu" dedi.

Fidan, şunları söyledi: "Avrupa Birliği'nden beklentilerimizi yineledik. Komşumuz Yunanistan'la ön koşulsuz olarak diyaloğu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız. Sorunlarımızı karşılıklı hak ve çıkarlara saygıyla uluslararası hukuk temelinde çözebiliriz."

"YOL HARİTASI 3 AŞAMADAN OLUŞUYOR"

Yerapetritis, Fidan ile görüşmesi çerçevesinde ikili ilişkileri ve iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel konuları ele alma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

NATO Vilnius Zirvesi kapsamında görüşen Türkiye ve Yunanistan liderlerinin iki ülke arasındaki işbirliğinin yeniden başlatılması konusunda yeni girişimde bulunduklarını ve yeni bir hedef koyduklarını kaydeden Yerapetritis, bu çerçevede dışişleri bakanlarına görev verdiklerini aktardı.

Yerapetritis, ilk olarak Bakan Fidan ile iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarını bertaraf etme konusunda neler yapabileceklerini ele alacaklarını belirterek, ikinci olarak iki ülke arasında tüm alanlarda gerçekleştirilen siyasi görüşmeleri yönlendirme konusunda görev aldıklarını ifade etti.

Yerapetritis, Fidan ile ele aldıkları yol haritasının 3 aşamadan oluşacağını belirterek, bunlardan birincisinin siyasi görüşmeler düzeyi olduğunu, Yunan tarafından bu görüşmelere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou'nun başkanlık edeceğini söyledi.

İkinci aşamada güven artırıcı önlemler konusunun olduğunu kaydeden Yerapetritis, "Güven artırıcı önlemler görüşmeleri yakın dönemde başlayacak" dedi.

"Üçüncü olarak, (Türkiye ile Yunanistan arasında) pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık." diyen ​​​​​​​Yerapetritis, bu görüşmelerin de Yunan tarafından Bakan Yardımcısı Kostas Fragogiannis başkanlığında devam edeceğini bildirdi.