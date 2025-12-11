Hakan Fidan’dan HTŞ için Trump’a teşekkür

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’deki HTŞ yönetimi konusunda ABD Başkanı Trump’a "teşekkür" etmek gerektiğini söyledi. Fidan, "Suriye’deki yönetime bir şans verilmesinin ve bunun desteklenmesinin bölgenin güvenliği için, istikrarı için önemli bir adım olacağı konusunda anlayış içerisinde oldular bizimle" dedi. SETA tarafından düzenlenen, "Bir Yılın Ardından Suriye: Toparlanma ve Yeniden İnşa" konferansının açılış konuşmasını yapan Fidan, Esad döneminde temel reflekslerinin Suriyeli ezilen kardeşlerinin yanında olmak olduğunu öne sürdü.

Suriye muhalefetiyle beraber çalışmalarının kendileri için tarihi sorumluluk olduğunu söyleyen Fidan, "Bu konuda bizimle beraber başta çalışmaya başlayan birçok ortağımızın daha sonra çeşitli bahanelerle ayrıldığını gördük. Yani Suriye’de halk rejiminin bölgedeki emperyalistler, bölgedeki emperyalistleri destekleyen bazı o zamanki güçlerin aslında hesaplarıyla örtüşmediğini yakından gördük" ifadelerini kullandı.

Suriye, Türkiye ve ABD’nin yakın görüşme içerisinde olduğunu belirten Fidan, "Burada iyi olan bir taraf var, Amerikan yönetimi. Sayın Trump’a burada aslında gerçekten teşekkür etmek gerekiyor. Suriye’deki yönetime bir şans verilmesinin ve bunun desteklenmesinin bölgenin güvenliği için, istikrarı için önemli bir adım olacağı konusunda bir anlayış içerisinde oldular bizimle" değerlendirmelerinde bulundu.