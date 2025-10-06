Hakan Fidan’dan ‘KAAN’ tartışmasına ‘kınama’

HABER MERKEZİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Hakan Fidan, ABD'de 'KAAN' savaş uçağında kullanılacak motorlara ilişkin lisansların durdurulduğu ve üretime devam edilmesi için ABD Kongresi'nin onay vermesi gerektiği açıklaması üzerine başlayan tartışmayı 'reddetti' ve 'kınadı'.

'Dezenformasyon ve kara propaganda' üzerinden üretilen suni bir tartışma olduğuna söyleyen Fidan, "Özellikle savunma sanayisinde bizim yerlileşmemizi ve millileşmemizi mümkün kılan emeği görmeyen ve buna saygısızlık eden de bir tartışma alanı ortaya çıktı. Bunu açıkçası şiddetle reddediyorum ve kınıyorum" diye konuştu.

Fidan, "Ben bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanıyım. Türkiye'ye yapılan açık ve örtülü kısıtlamalar ve yaptırımlar var, diplomatik olarak giderilmesi gereken. 2 yıldır çalışıyoruz. Kanada'dan kaldırdıklarımız var, Hollanda'yı kaldırdık, Norveç'i kaldırdık, Belçika'yı kaldırdık, Almanya'daki konular büyük ölçüde kalktı. Amerika'dakilerin bir kısmı kalktı, bir kısmı duruyor. Benim görevim, bu yaptırımları kaldırmak. Ben bunu kaldırılmakla yükümlüyüm" açıklamalarında bulundu.