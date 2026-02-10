Hakan Fidan’dan nükleer silah sorusuna ‘sessiz’ yanıt: "Peki, geçiyorum"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına konuk olarak ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hakan’ın, "Türkiye’nin nükleer silaha sahip olması gerekir mi?" sorusunu yöneltmesi üzerine Fidan herhangi bir sözlü açıklamada bulunmadı.

Hakan'ın, "No comment (yorum yok) diyebilirsiniz" şeklindeki hatırlatmasına da gülümseyerek karşılık veren Fidan, sessizliğini korudu.

Bakan Fidan’ın net bir "evet" veya "hayır" cevabı yerine sadece gülümsemekle yetinmesi üzerine Ahmet Hakan, "Peki, geçiyorum" diyerek konuyu kapattı.

Ahmet Hakan ardından sorusunu başka bir şekilde yineledi: “Herkes harıl harıl nükleer silah sahibi olmaya çalışırken bizim de boş boş durmamamız gerekir diye düşünüyorum.”

Fidan’sa “Bunlar tabii, birtakım, stratejik, yüksek konular. Bunlar, geniş, büyük resim içerisinde düşünülmesi gereken konular” diye yanıtladı.

Ahmet Hakan’sa devamında konuyu “Vazgeçtim, tamam” diyerek kapattı.

Fidan, canlı yayında yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:

"Bölgede dengeyi değiştirecek dramatik değişimleri görmek istemiyoruz açıkçası. Yani bir güç dengesi var. Bunun bozulması bölgedeki işbirliği ruhunu ciddi oranda zedeler. İkincisi bunu farklı okuyan, İran'la birtakım daha farklı sorunları olan ülkeleri nükleer silah sahibi yapma çabası içine sokar ve aynı yarışa bizim de ister istemez katılmamız gerekebilir. Dolayısıyla bunun bölge için çok faydalı olacağını düşünmüyorum."

***

UMMAN'DAKİ GÖRÜŞMELER VE TÜRKİYE'NİN TAVRI

ABD ile İran arasında 6 Şubat Cuma günü yapılan görüşmelerin Türkiye yerine Umman'da gerçekleşmesine ilişkin de konuşan Fidan, İran'ın "müzakereler Türkiye'de olmasın" diye bir anlayışta olmadığına inandığını söyledi.

İran'ın kendi içinde bir karar alma mekanizması olduğunu hatırlatan Fidan, görüşmelerin Umman'da yapılması, modelite şeklinin daha önce alınmış bir karar ve devam eden bir usul olduğunu dile getirdi.

Fidan, kendisinin iki tarafa yüz yüze konuşmayı önerdiğini ancak tarafların karar alma mekanizmalarına saygı duymak gerektiğini belirtti.

İran'ın "müzakereler Türkiye'de olmasın" diye bir anlayışta olmadığına inandığını aktaran Fidan, "İran, bunu düşünecek durumda değil. Daha büyük potansiyel sıkıntılar var. Şu anda onu önlemekle meşgul, bu varlık ve yokluk meselesi." dedi.

Fidan, Türkiye'nin Umman'daki görüşmelerden iyi bir sonuç çıkmasını istediğine dikkati çekerek, Ankara'nın iki taraf ile de çokça konuştuğunu ve Katar, Suudi Arabistan, BAE, Mısır gibi ülkelerle de görüşmeler yaptığını bildirdi.