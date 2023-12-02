Hakan Keleş: "Deplasmanda alınan 1 puan iyidir"

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, iki kez geriye düşmelerine rağmen deplasmanda alınan 1 puanın önemli olduğunu kaydetti.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen bası toplantısında konuşan Keleş, sahaya kazanmak için çıktıklarını belirterek biraz dengeli bir maç olduğunu kaydetti.

Deplasmanda alınan 1 puanın iyi olduğunu dile getiren keleş, “Galip gelip çıkışımızı devam ettirmek isterdi. Rakip kazanabilirdi ama bizde kazanabilirdik. Birer puanı paylaşmak bizim için iyi oldu. 20 gün içerisinde çok yoğun bir program var, onun biraz sıkıntılarını çekeceğiz gibi görünüyor. Sakat var, problemli oyuncularımız. Deplasmanda alınan bir puan bizim için iyi. Takım iki kez geriye düşmesine rağmen verdiği tepki önemliydi. Buradan deplasmanda kazanılan 1 puan artı olarak görüyoruz” diye konuştu.