Hakan Safi, Antonio Conte ile anlaştı iddiası

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarının çalışmaları hız kazandı.

Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık yarışına hazırlanan Hakan Safi'nin teknik direktör konusunda önemli bir adım attığı iddia edildi.

'ANLAŞMA SAĞLANDI'

Sabah gazetesinin haberine göre Safi, kısa süre önce Napoli'den ayrılan deneyimli teknik direktör Antonio Conte ile anlaşma sağladı. Haberde, seçimi kazanması halinde İtalyan çalıştırıcının Fenerbahçe'nin başına geçeceği öne sürüldü.

Başkan adayının son dönemde futbol yapılanmasına yönelik temaslarını yoğunlaştırdığı belirtilirken, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Paolo Maldini ile bir araya geldiği ifade edildi.

GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ

Ayrıca Safi'nin, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan Şampiyonlar Ligi finali sırasında da çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.

İddiaya göre Maldini'nin, Conte ile yürütülen süreçte önemli rol oynadığı ve taraflar arasındaki temaslarda katkı sunduğu belirtildi. Görüşmelerde yalnızca teknik direktör konusu değil, olası transfer planlamaları ve yeni sezon kadro yapılanmasının da ele alındığı kaydedildi.

EN BAŞARILI TEKNİK DİREKTÖRLERDEN BİRİ

Teknik direktörlük kariyerinde Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham ve Napoli gibi önemli kulüplerde görev yapan Antonio Conte, çalıştırdığı takımlarla kazandığı lig şampiyonluklarıyla Avrupa'nın en başarılı teknik adamları arasında gösteriliyor.

Son olarak Napoli'nin başında görev yapan 55 yaşındaki teknik adamın geleceğine ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Fenerbahçe'de seçim sürecine yaklaşılırken, teknik direktör ve futbol yapılanmasına ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde başkanlık yarışının en önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.