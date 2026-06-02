Hakan Safi'den Antonio Conte'ye dev teklif

Fenerbahçe’de yaklaşan seçim öncesi başkan adaylarının teknik direktör planları da gündemdeki yerini koruyor.

Başkan adayı Hakan Safi’nin, göreve gelmesi halinde takımın başına İtalyan teknik direktör Antonio Conte’yi getirmek istediği ileri sürüldü.

2 YILLIK SÖZLEŞME

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Safi cephesi, Napoli’den ayrılan Conte ile temas kurdu. Deneyimli teknik adama iki yıllık sözleşme teklif edildiği belirtildi.

Haberde, Hakan Safi’nin Conte’ye yıllık 15 milyon euro seviyesinde bir teklif sunduğu ifade edildi. İtalyan teknik direktörün ise teklifi değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TEKLİF VAR

Conte’nin yalnızca Fenerbahçe’den değil, Suudi Arabistan’dan da teklifler aldığı öne sürüldü.

Corriere dello Sport’un haberine göre 56 yaşındaki teknik adama Suudi Arabistan’dan gelen tekliflerin 25 milyon euronun üzerinde olduğu iddia edildi.

Teknik direktörlük kariyerinde Juventus, Chelsea, Inter, Tottenham ve Napoli gibi kulüplerde görev yapan Conte’nin geleceğine ilişkin kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.