Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına yanıt

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına, "Kayıtsız ve şartsız aday olduğumu bir kez daha vurguluyorum. Karşımızda kim aday olursa olsun, ben tek başıma seçime gireceğim" yanıtını verdi.

  • 06.05.2026 13:47
  • Güncelleme: 06.05.2026 13:57
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'de seçim için geri sayım sürerken başkan adayları netleşiyor.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıklarken, diğer adaylara da birleşme çağrısı yaptı.

Fenerbahçe Başkanlığı için adaylığını açıklayan Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına yanıt verdi.

Gazeteci Ersin Düzen'e konuşan Hakan Safi, "Kayıtsız ve şartsız aday olduğumu bir kez daha vurguluyorum. Karşımızda kim aday olursa olsun, ben tek başıma seçime gireceğim" dedi.

Safi, "Çekilmem veya birleşmem söz konusu değil. Şu anda ekibimle birlikte tek hedefimiz Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak ve camiamızı mutlu etmek" ifadelerini kullandı.

