Hakan Safi'den seçim öncesi iddialı mesajlar: "İki milli oyuncuyla anlaştık"

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Antalya'da düzenlenen toplantıda Akdeniz Fenerbahçeliler Derneği üyeleri ve kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Seçim öncesi projelerini anlatan Safi, hem sportif hedeflerini hem de kulübün ekonomik geleceğine ilişkin planlarını paylaştı.

"GÜÇLÜ BİR KADRO KURACAĞIZ"

Safi, Fenerbahçe'nin son yıllarda özlediği şampiyonluklara yeniden ulaşması gerektiğini belirterek göreve gelmeleri halinde güçlü bir kadro kuracaklarını söyledi.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Safi, "İki milli oyuncuyla anlaştık. Bunları yakında açıklayacağız. Daha önce iki dünya yıldızı getireceğimizi söylemiştim, bu sayı üçe de çıkabilir." dedi.

"TARİHİN EN İDDİALI KADROLARINDAN BİRİNİ KURACAĞIZ"

Aylardır yeni dönem için hazırlık yaptıklarını belirten Safi, mali yapıyı zorlamadan güçlü bir takım oluşturacaklarını savunarak şunları söyledi:

"Fenerbahçe'nin nakit akışına zarar vermeden tarihin en iddialı kadrolarından birini kuracağız. İlk hedefimiz futbol takımını şampiyon yapmak. Bunun için gerekli finansal güce sahibiz."

Transfer gündemindeki isimlerle ilgili de konuşan Safi, daha önce Ademola Lookman ile görüştüğünü ancak oyuncunun artık gündemlerinde yer almadığını söyledi. Rafael Leao için de değerlendirmelerde bulunan Safi, Portekizli yıldızın planları arasında olmadığını belirtti.

GUİRASSY AÇIKLAMASI

Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy hakkında da konuşan Safi, oyuncuyla geçmişte görüştüğünü ve yeniden temas kuracaklarını belirterek şunları söyledi:

"Guirassy uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncu. Seçimi kim kazanırsa kazansın onu transfer etmek için girişimde bulunabilir. Biz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

AZİZ YILDIRIM'A GÖNDERME

Konuşmasında rakibi Aziz Yıldırım'ın projelerine de değinen Safi, stadyumla ilgili vaatleri eleştirerek, "Fenerbahçe başkanlığı yarım kalmış hesapların değil, büyük hedeflerin yeridir. Gerçekçi projeler ortaya koymak gerekir" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriç hamlesiyle ilgili soruya ise "Transfer yapıyorlarsa tebrik ederiz. Güzel bir rekabet olacak" yanıtını verdi.

"FENERBAHÇE'NİN MARKA DEĞERİNİ BÜYÜTECEĞİZ"

Safi, sportif başarıların yanında ekonomik projelere de önem verdiklerini söyledi. Kulübe yeni gelir kaynakları kazandıracak projeler üzerinde çalıştıklarını belirten başkan adayı, Fenerbahçe'ye yaklaşık 1 milyon metrekarelik yeni alanlar kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kulübün gelirlerini artırmayı amaçladıklarını söyleyen Safi, mevcut ekonomik yapıyı daha güçlü hale getirerek Fenerbahçe'nin uluslararası alanda daha büyük bir marka konumuna ulaşmasını istediklerini kaydetti.

AYKUT KOCAMAN VE KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMALARI

Safi, kulübün eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman üzerinden yürütülen tartışmaların doğru olmadığını belirterek, kulübün değerlerine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşan Safi, transfer sürecinde önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Toplantının sonunda kongre üyelerine çağrıda bulunan Safi, tüm üyeleri seçimde oy kullanmaya davet ederek, çıkacak sonucun Fenerbahçe için hayırlı olmasını temenni etti.