Hakan Safi, Milan'la görüşüyor: Fenerbahçe'de Rafael Leao heyecanı

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi seçim ve transfer çalışmalarını sürdürüyor. Safi, Milan'ın Portekizli yıldız kanat oyuncusu Rafael Leao'nun transfer görüşmeleri için Milan kulüp binasına gitti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Safi, oyuncuyla anlaşarak seçimden önce bu transferi açıklamak istiyor. Sarı-lacivertlilerin iki adayı da transfer döneminde flaş hamleler yaparak kadroyu güçlendirmek istiyor.

RAFAEL LEAO BU SEZON NE YAPTI?

Güçlü fiziği ve tekniğiyle Avrupa'nın en önemli kanat oyuncularından biri olan Rafael Leao, bu sezon kulübü Milan'la büyük problemler yaşadı.

Sezon ortasında kulüp yönetimine ayrılmak istediğini bildiren Portekizli oyuncunun gelecek sezon Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BONSERVİSİ NE KADAR?

Bu sezon şu ana kadar 30 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 10 gol, 3 asist kaydetti. Milan, Leao için 50-60 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep edecek.