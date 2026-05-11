Hakan Safi'nin seçim kozu ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Safi’nin transferdeki en büyük hedefinin Rafael Leao olduğu iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, AC Milan ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli yıldız için Hakan Safi’nin girişimlere başladığı öne sürüldü.

29 MAÇTA 10 GOL KAYDETTİ

Safi’nin, Milan’ın Atalanta BC ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip ettiği ve transfer görüşmelerini ilerletmek amacıyla İtalya’da hem Milan yöneticileri hem de oyuncunun temsilcileriyle bir araya geldiği belirtildi.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Milan yönetimi, 26 yaşındaki futbolcu için gelecek 50-60 milyon euro seviyesindeki teklifleri değerlendirmeye almaya hazır.

Bu sezon Milan formasıyla 29 resmi maçta görev yapan Rafael Leao, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.